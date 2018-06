Politie controleerde meer dan miljoen auto's in mei 23 juni 2018

02u39 0

Politiezone Brussel-Noord heeft in mei maar liefst 1.279.514 voertuigen gecontroleerd. De controles gebeurden tijdens 43 'Radar'-acties, voornamelijk in de zones-30 en -50 waar zich tal van scholen bevinden. Bij die actie betrapte de politie 2.414 bestuurders die te snel reden of de verkeerslichten niet respecteerden. Ook controleerde de zone het alcohol- en druggebruik van 636 bestuurders. Vier van hen reden onder invloed. 224 bestuurders die hun gsm gebruikten achter het stuur en 250 mensen die hun veiligheidsgordel niet droegen, kregen ook een proces-verbaal. Ten slotte betrapte de politie ook nog 2.646 voertuigen die geparkeerd stonden op plaatsen waar dat verboden, hinderlijk of gevaarlijk was.





(VDBS)