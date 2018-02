Politie Brussel-West zoekt (alweer) nieuwe korpschef 09 februari 2018

02u45 2 Brussel Bertrand Vols treedt af als korpschef van de politiezone Brussel-West. Hij diende zijn ontslag in en start op 1 april bij de Europese Commissie voor fraudebestrijding.

Amper zes maanden stond Vols aan het hoofd van de beruchte politiezone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Ganshoren, Jette, Koekelberg en Sint-Agatha-Berchem). In juni legde hij de eed af en volgde toen Johan De Becker op, nu dient hij zelf zijn ontslag in. "Voor zijn aanstelling als korpschef, solliciteerde Vols in 2016 al voor een functie bij de Europese Commissie voor fraudebestrijding. Pas vorige week kreeg hij bericht dat hij weerhouden was voor de job. Na enige twijfel besloot hij dat aanbod aan te nemen, waardoor hij zijn positie als korpschef moet opgeven", zegt woordvoerder van de zone Johan Berckmans.





Al op 1 april neemt Vols afscheid. Een probleem voor de politiezone, die dan opnieuw zonder korpschef valt. "Volgende week houdt de politieraad een spoedvergadering om een nieuwe procedure op te starten. We zullen een kandidatuur uitschrijven, sollicitatiegesprekken houden en ga zo maar door. Een proces dat zeker enkele maanden in beslag neemt", legt Berckmans uit. "Bovendien volgen de verkiezingen in oktober, waardoor een nieuwe politieraad in januari wordt samengesteld. Dan pas zal de beslissing kunnen vallen." Dat betekent dat de zone het een jaar lang zonder korpschef zou moeten stellen. Daarom zal vanaf 1 april een interim-korpschef Vols tijdelijk vervangen. (DCFS)