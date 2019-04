Politie Brussel Noord rijdt elektrisch: “Impact op het milieu verminderen” JVC

12 april 2019

15u11 0 Brussel De politie van de Brusselse zone Noord koopt twee milieuvriendelijke wagens aan: een elektrische en een hybride auto. Zo wil de zone minder schade aan het milieu toebrengen.

Het gaat om een hybride Volkswagen Golf en een volledig elektrische Renault Zoë. “De Renault zal gebruikt worden door onze wijkinspecteurs”, zegt Matthieu Henroteaux van de zone. “Die leggen per dag 50 à 60 kilometer af en daarvoor is een elektrische wagen erg geschikt.”

Met de aankoop wil de zone het milieu minder belasten. “Als je het vergelijkt met een klassieke wagen, komt onze Renault uit op een omgerekend verbruik van 1 liter per 100 kilometer”, zegt Henroteaux. “Het is een ideale wagen voor in de stad: hij stoot geen CO2, geen stikstofoxide), geen en geen fijnstofdeeltjes uit. Het model is ook voor 85% recycleerbaar.”