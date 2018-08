Politie betrapt inbreeksters op heterdaad 01 augustus 2018

De politie heeft drie inbreeksters op heterdaad betrapt in de Tervurenlaan. "Een alerte burger seinde de aanwezigheid van drie vrouwen die een gebouw probeerden binnen te dringen", zegt de woordvoerder van politiezone Montgomery. "Eenmaal ter plaatse, merkten onze agenten op dat de vrouwen uit een ander gebouw naar buiten kwamen. Tijdens het fouilleren stelden de agenten vast dat de vrouwen in het bezit waren van een schroevendraaier, een paar handschoenen, een zaklamp, geld en autosleutels." De drie bevestigden dat ze in twee gebouwen waren binnengedrongen om er te stelen. De vrouwen werden ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)