Politie begeleidt voortaan geldtransporten gemeente 25 januari 2018

Brussel Geldtransporten tussen het gemeentehuis en de bank worden voortaan door de politie begeleid. Die maatregel komt er nadat drie ambtenaren dinsdagmiddag overvallen werden.

De gemaskerde en gewapende man wist dinsdag liefst 72.000 euro buit te maken. Burgemeester Françoise Schepmans besloot meteen om een intern onderzoek te starten. "Het is onbegrijpelijk dat drie medewerkers zonder bescherming met zo'n geldsom de straat opgingen", aldus Schepmans. "Woensdagochtend heb ik meteen een gesprek gehad met de gemeentesecretaris, die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke kassa."





Uit dat gesprek bleek dat er geen standaardprocedure is voor geldtransporten. Die worden dus steeds met een gemeentelijk busje uitgevoerd, zonder enige vorm van bescherming. "Dat kan niet langer. Vanaf nu zal elk transport begeleid worden door de politie. Zo komen onze ambtenaren niet langer in gevaar."





Nog volgens Schepmans ging het dinsdag om een grote som omdat de gemeentelijke kassa sinds december niet meer leeggehaald was. De dader is nog altijd spoorloos.





(DCFS)