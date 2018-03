Politie arresteert betogers 22 maart 2018

De politie heeft een zestal betogers opgepakt aan het Baraplein. Een twintigtal leden van de krakersgroep Piratons Bruxelles troepten gisteravond samen om hun ongenoegen te uiten over de antikraakwet, maar hadden hiervoor geen toestemming gekregen. "De betoging werd op politiebevel afgekeurd. Toen de leden toch opdaagden, vroegen de agenten hen het plein te verlaten", aldus de politiezone Brussel-Zuid. Uit voorzorg trommelde de politie ook de hondenbrigade en het waterkanon op. "De betogers gaven hier geen gehoor aan, waarop de politie in actie schoot en enkele mensen administratief oppakten." In totaal arresteerden de agenten zes betogers. De politie bleef de hele avond waakzaam voor verdere mogelijke acties. (DCFS/SRB)