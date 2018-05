PolBruno sluit peterschapsproject feestelijk af 05 mei 2018

Gisteren organiseerde politiezone Brussel-Noord de afsluitdag van haar peterschapsproject. Maar liefst 1.600 leerlingen uit het zesde leerjaar zakten af naar het Terdeltpark om mee te vieren.





"Al 20 jaar organiseert onze politiezone een peterschapsproject met leerlingen uit het zesde leerjaar, van alle onderwijsnetten en taalrollen", zegt korpschef Frédéric Dauphin. "Tijdens het project kreeg elke klas een politieambtenaar als peter of meter toegewezen. In de loop van het schooljaar kwamen de klassen en de peters en meters drie keer bij elkaar. Met die ontmoetingen wilden we de kinderen burgerzin bijbrengen en duidelijk maken wat de politie zoal doet. Zo kregen de kinderen bijvoorbeeld informatiesessies over de gevaren van het internet. Daarnaast konden de kinderen een demonstratie van een hondenbrigade en een toneelvoorstelling over afpersing bijwonen."





Het project werd gisteren feestelijk afgesloten in het Terdeltpark. "Ook de MIVB, het rode Kruis en een hondertal politiemensen waren aanwezig. De afsluitdag is bedoeld om op een speelse manier de kennis te testen die de kinderen in de loop van het jaar met hun peter of meter verworven hebben. Die kennis werd getoetst via verschillende spelletjes doorheen het park", zegt Dauphin. (VDBS)