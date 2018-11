Pleinen krijgen namen van oud-burgemeesters WHW

06 november 2018

12u00 0 Brussel Het schepencollege van Sint-Joost-ten-Node is het er over eens geraakt dat twee pleinen in de gemeente de naam krijgen van de gewezen burgemeesters Guy Cudell en Jean Demannez. De gemeenteraad moet wel nog groen licht geven tijdens zijn volgende zitting.

Guy Cudell, die gedurende 46 jaar (1953-1999) burgemeester was, woonde in de Pacificatiestraat. Het plein dat het kruispunt vormt van deze straat met de Gilden-, de Artisjok- en de Spastraat, draagt in de toekomst zijn naam.Cudell gold in de Brusselse politiek als een voorvechter in de strijd tegen discriminatie en voor de gelijkheid van de vrouw bij aanwervingen en promotie. Zo benoemde hij de eerste vrouwelijke politie-agenten. Hij was ook senator (1953-1974), minister van Brusselse aangelegenheden (1973-1974) en Brussels staatssecretaris (1979-1980).

Demannez

Het plein aan de kruising van de Grensstraat met de Overvloedstraat krijgt de naam van Cudells opvolger, Jean Demannez, die burgemeester werd na het overlijden van Cudell tot Emir Kir hem in 2012 afloste. Demannez woonde zelf in de Grensstraat en verdiende zijn sporen in het plaatselijke sport- en cultuurbeleid met als pareltje de herinrichting van het oude station op de Leuvensesteenweg tot het Jazz Station waar onder meer Toots Thielemans, Sadi, Philip Catherine en Steve Houben optraden. Dat er een plein naar Demannez wordt vernoemd, is opmerkelijk. Normaal gezien moet een persoon al overleden zijn vooraleer een straat naar hem of haar vernoemd kan worden. Demannez zelf noemde Kirs voorstel een ‘verkiezingsmanoeuvre’.