Plantenbak moet wildparkeren stoppen 22 juni 2018

02u54 0 Brussel Auto's die zich op het pleintje voor de Hallepoort zetten, het fenomeen van wildparkeren vormt al jaren een probleem in het park op de grens van Sint-Gillis en Brussel. Het gewest plaatst een plantenbak om de auto's de toegang te ontzeggen.

Zonder schroom rijden bestuurders het park rondom de toren op en parkeren zich op het voetgangersplein. Maandag kwam er dan eindelijk een einde aan het probleem van het wildparkeren. En wel met een heel eenvoudige oplossing. Het gewest zette een plantenbak voor de ingang. Zo kunnen wel nog fietsers en voetgangers, maar geen wagens het plein oprijden. "Parken en pleinen zijn de tuinen en de woonkamers van onze stad, niet de garages", postte minister van Mobiliteit Pascal Smet op Twitter. Samen met de lokale politie trok hij naar de Hallepoort om de wildparkeerders te weren. Nadat de politie de aanwezige auto's wegtakelde, installeerde een grote kraan de bloembak voor de ingang. "Vanaf vandaag is de Hallepoort weer echt autovrij", vervolledigde Smet zijn tweet. Toch blijft de wijk niet onbetwist. De politie besliste woensdag om de aanwezigheid van blauw te verhogen, nadat drie moordpogingen in amper drie maanden voorkwamen. Ook de kleine criminaliteit, voornamelijk druggebruik en overlast, is sterk toegenomen. De politieagenten beloven vaker te patrouilleren. (DCFS)