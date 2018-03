Plan om Zoniënwoud beter te beschermen 27 maart 2018

De Brusselse ministerraad heeft het ontwerp van beheersplan van het Zoniënwoud in eerste lezing goedgekeurd. De bedoeling is om het bos te beschermen tegen de bedreiging van de klimaatverandering. Het Zoniënwoud is sinds 1959 Unesco-werelderfgoed en staat bekend om zijn beukenkathedralen. Om het bos optimaal te beschermen, werd een nieuw beheersplan opgesteld voor de periode 2018-2042. In 2030, halfweg het traject, volgt een onderzoek om de eerste effecten te bestuderen. Het beheerplan is opgedeeld in drie 'boeken'. Het eerste bevat de huidige kennis over het Brusselse Zoniënwoud. Het tweede boek legt de doelstellingen en maatregelen vast. In het derde boek gaat het over de beheerplannen van de natuurreservaten. Vanaf mei komt er een openbaar onderzoek van 60 dagen over deze drie boeken, waarna het eventueel aangepaste beheersplan definitief zal worden goedgekeurd door de Brusselse regering. (DCFS)