Plafondmozaïek valt naar beneden CEREMONIES IN SINT-JAN-DE-DOPERKERK KUNNEN WEL DOORGAAN FREYA DE COSTER STEPHANIE ROMANS

11 mei 2018

02u33 0 Brussel In de Sint-Jan-de-Doperkerk zijn een aantal mozaïekstukken naar beneden gevallen. De kerkfabriek klaagt al maanden bij de gemeente over het lekkend dak, dat aan de basis ligt van de losgekomen tegels. Toch zal de gemeente pas over een jaar ingrijpende werkzaamheden uitvoeren.

De brokstukken van de geklasseerde betonnen kerk op het Sint-Jan-de-Dopervoorplein vielen dinsdagochtend plots van het plafond voor het altaar naar beneden. Het dak van het godshuis is dringend aan vervanging toe. De kerkfabriek stuurt sinds maart berichten naar de gemeente, eigenaar van de kerk, met de vraag het dak te herstellen.





"Eindelijk actie"

"Het is jammer dat dit incident moest gebeuren om de gemeente wakker te schudden", reageert pater Aurélien Saniko van de parochiegemeenschap. "Eindelijk schieten ze in actie. Ze stuurden ingenieurs naar de kerk die de brokstukken opruimden en vrijdag (vandaag red.) verwijderen ze vakkundig de overige loshangende tegels, zodat er geen brokstukken meer naar beneden kunnen vallen. Voor de veiligheid is ook een stuk van de vloer afgezet."





Nu zondag laten twintig schoolkinderen van het zesde leerjaar zich vormen in de kerk. Die ceremonie kan gewoon doorgaan, blijkt na een veiligheidscontrole. "Zowel de vormselplechtigheid als de geplande doopsels verhuizen niet van locatie. Ik ontving ook geen reacties van bezorgde ouders. De feestelijkheden gaan dus door zoals gepland."





Lekkend dak

De afgebrokkelde mozaïektegels zouden een gevolg zijn van het lekkende dak. Op verschillende plaatsen sijpelt regenwater naar binnen. Een probleem dat de kerkfabriek de voorbije twee maanden al aankloeg bij de gemeente. "Zodra het slecht weer wordt, moeten we emmers onder de lekkende gaten plaatsen om het water op te vangen", zegt Saniko. "Hoewel de gemeente al maanden op de hoogte is, laten ze de herstellingswerken aanmodderen."





De gemeente reageert dat de herstellingswerken tijd kosten. Het plan voor de renovatie werd al voorbereid. "De Sint-Jan-de-Doperkerk is een geklasseerd gebouw. Het is onmogelijk om zomaar werken uit te voeren", legt communicatieverantwoordelijke van Molenbeek Mustafa Er uit. "Voor de volledige vervanging moet de gemeente een uitgebreid plan en rapport insturen, dat vervolgens goedgekeurd moet worden. In de tussentijd starten we met de hoogstnodige reparaties om het dak en de lekken op te lossen." Molenbeek maakt 75.000 euro vrij uit voor de eerste herstellingswerken. "Het geld dient voor beginnende werken, zoals de vervanging van de verouderde deuren en ramen. De werken aan het dak zelf gaan pas over een jaar of twee van start." Saniko bevestigt dat de gemeente hem opbelde om het proces op te starten. "Al hoop ik dat het zondag niet regent. Anders moeten we de emmers opnieuw bovenhalen."