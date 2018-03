Pins in strijd tegen geweld op vrouwen 08 maart 2018

02u38 0 Brussel De stad Brussel schiet op deze Internationale Vrouwendag uit de startblokken met een capagne tegen vrouwengeweld. Zowel het Sint-Pietersziekenhuis, de preventiediensten van de stad als de leerlingen van het Adolph Max Atheneum slaan de handen in elkaar voor de 'We Care.cool'-actie met pins.

Dat vrouwen dikwijls te maken krijgen met geweld, is in tijden van #MeToo geen geheim meer. Een recente studie van de Universiteit Gent toont aan dat 9 op 10 vrouwen al eens te maken gehad heeft met seksuele intimidatie. 1 op 4 werd het slachtofffer van partnergeweld en een op drie werd als kind eens mishandeld. De stad lanceert daarom de campagne 'WeCare.cool' met pins, waarbij iedereen zijn solidariteit kan betuigen met de strijd tegen seksueel geweld op vrouwen.





Pins uit respect

"Er moet dringend iets veranderen in de huidige mentaliteit", zegt dokter Patrick Van Alphen van het Sint-Pietersziekenhuis en trekker van de campagne. "Deze pins zullen het probleem niet zomaar oplossen, maar de dragers tonen dat ze gewonnen zijn voor meer respect voor vrouwen, en dat is minstens even belangrijk."





Van Alphen benadrukt dat de mentaliteitswijziging aan de basis moet starten, bij jongeren en in het onderwijs dus. Daarom nodigde hij de leerlingen van het Adolph Max Atheneum om als ambassadeurs mee te werken aan de campagne. "De komende weken lanceren we de campagne op onze school en organiseren verschillende acties om onze medeleerlingen te sensibiliseren", zegt Jasper (16). "Zo willen we de pins en kaarsen verkopen. We denken er ook aan een conferentie te organiseren voor ouders, studenten en leerkrachten." De pins zijn voor 2 euro te koop op de website www.WeCare.cool. De opbrengsten gaan naar projecten die zich inzetten voor vrouwen.





(DCFS)