Persoon zwaargewond na val op treinspoor 23 april 2018

Een persoon is zondagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij in Brussel-Zuid onder een trein is terecht gekomen. De omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk. "Het incident deed zich voor rond 12.20 uur. Een reiziger is daar om een nog onbekende reden op de sporen gevallen", zegt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. "De federale politie heeft wel al duidelijk gemaakt dat er niemand anders betrokken was bij het ongeval. Het slachtoffer is dus wellicht gestruikeld of onwel geworden. Het onderzoek loopt." Het incident had nauwelijks gevolgen voor het treinverkeer. "De trein was op weg van Antwerpen naar Charleroi. De passagiers stapten over op een andere trein en konden zo hun reis snel verder zetten. Slechts een spoor in Brussel-Zuid was gedurende een uur niet beschikbaar voor het treinverkeer", aldus Petit. (VDBS)