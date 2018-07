Persoon geëvacueerd uit brandende flat 20 juli 2018

In de Gemeentestraat heeft gisterochtend rond 7.30 uur een brand gewoed in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brand ontstond in de kelder en zorgde voor heel wat rook. Een van de bewoners verschanste zich op het balkon op de eerste verdieping en kon met behulp van een brandweerladder geëvacueerd worden. De brandweer had het vuur snel onder controle en de schade blijft beperkt tot de kelder. De bewoners van het appartement kunnen dus snel weer naar huis.





(VDBS)