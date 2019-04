Persoon bevangen door rook bij brand in Molenbeek JCV

18 april 2019

17u43 0 Brussel In de Kolomstraat in Sint-Jans-Molenbeek is donderdagnamiddag een persoon bevangen geraakt door de rook van een brand. Het vuur brak kort voor 15.00 uur uit in het bijgebouw van een garage, maar de brandweer heeft de brand intussen kunnen blussen.

Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand veroorzaakte een dikke rookwolk omdat er vermoedelijk ook autobanden in de vlammen opgingen. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.