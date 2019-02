Personeel bloemenzaak geschokt: “Drugshandel, hier?! Wij verkopen alleen bloemen” SRB/MBL

19 februari 2019

18u30 0 Brussel Niemand die gelooft dat de onschuldige Schaarbeekse bloemenwinkel Jari’s iets te maken heeft met drugs. Toch viel de politie er maandagochtend binnen in een grootschalig onderzoek naar de handel in marihuana, cannabis en cocaïne. “Ik werk hier al twintig jaar. Nog nooit heb ik iets anders verkocht dan bloemen en planten.”

Een verkoopster van de bloemenwinkel Jari’s in Schaarbeek snapt er niets van. Cameraploegen stoppen voor de deur en filmen de gevel. Ze krijgt allerlei vragen over een groot drugstrafiek. Ze moet ervan huilen. “U moet me geloven. Daar heb ik nooit iets van gemerkt”, snikt de vrouw.

De winkel is dinsdag gewoon open. De etalage staat vol bloempotjes, de boog bij de voordeur steekt vol met frisse lentebloemen. Niets wijst er in de verste verte op dat hier weleens iets crimineels zou kunnen gebeuren.

Zelfs de verkoopster lijkt niet te weten dat de politie maandagochtend vroeg is binnengevallen in de bloemenwinkel en de opslagruimte aan de overkant van de straat. “Er waren tegelijkertijd vijf huiszoekingen in Schaarbeek, twee in Brecht en één in Vilvoorde. In totaal hebben we 12 kilo marihuana, 100 gram hash en 600 gram cocaïne gevonden. Er is 15.500 euro cash in beslag genomen”, aldus de politie. Een van die huiszoeking vonden plaats aan de overkant van de bloemenwinkel. Achter een grote blauwe garagepoort ligt het magazijn van de bloemenwinkel. Daar snijden medewerksters soms bloemen. “Echt waar, ik heb ook hier nog nooit drugs gezien”, zegt de verkoopster. “Ik werk hier al twintig jaar zonder problemen. We verkopen bloemen, planten. Zeker geen drugs.”

Vanochtend deed de politie nieuwe invallen. Dit keer in Brussel, Wemmel en Machelen. Weer stuitten de speurders op drugs. “475 gram marihuana, 86 gram hasj en 2.000 euro cash, om precies te zijn", zegt de politie.

De speurders pakten negen verdachten op. Ook de uitbaatster (51) van de bloemenwinkel en haar zoon zouden gearresteerd zijn. Daarvan is niemand in de winkel op de hoogte. “Drugs? Hier? Daar weet ik helemaal niets van", zegt een oudere vrouw die in de loods planten schikt. Zij is de moeder van de uitbaatster, zegt ze, en helpt soms in de winkel. “Staat dat dan geschreven? Dat hier drugs is?”, vraagt ze. Als ze het artikel op de site van La Dernière Heure ziet, trekt ze grote ogen: “Dat is een foto van onze winkel!”, zegt ze. “Dat kan niet. Dit is zeker ‘fake news’!”

Het Brussels parket wilde gisteren niet veel informatie geven over de zaak. Ook de lokale politie gaf weinig details over het onderzoek. Wat de rol van de bloemenwinkel precies geweest zou zijn, is niet bekendgemaakt.