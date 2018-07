Penismuur opnieuw maagdelijk wit 05 juli 2018

De laatste jaren doken ze overal op, maar gisteren is een van de seksueel getinte fresco's uit het straatbeeld verdwenen. De Penismuur aan de Bareel in Sint-Gillis is overschilderd. Na twee jaar glorieus te prijken, is de gevel weer maagdelijk wit. Het was niet de gemeente die het bevel gaf tot de overschildering. Alleen de eigenaar van het pand heeft hierover zeggenschap. Hoewel die eerst weigerde de muur te overschilderen, lijkt hij nu dus van gedachten veranderd. De penismuur verscheen twee jaar geleden en was een van de eerste seksueel getinte werken in Brussel. Hoewel de kunstenaar officieel niet gekend is, wordt in het artistieke milieu dikwijls de naam van de Brusselse kunstenaar Bonom genoemd. Vorige week nog verscheen een masturbatiemuur aan het Kanaal. (DCFS)