Pendelaars meest tevreden over tram en metro 10 april 2018

De tram en de metro worden steeds populairder bij reizigers van het openbaar vervoer. Tijdens een rondvraag van de MIVB gaven de pendelaars de twee vervoerstoestellen een 7,2 op 10. De bus daarentegen boekt een iets minder groot succes. Die kreeg een 7 op 10.





"Vooral de reële reistijdinformatie op de borden en de app stemt de reizigers tevreden", zegt woordvoerster Ann Van Hamme. "Dubbel zoveel mensen vinden dan ook dat de MIVB erop vooruitgaat in tegenstelling tot ontevreden reizigers. De resultaten tonen trouwens aan dat de reizigers in Brussel steeds vaker het openbaar vervoer verkiezen boven de wagen om zich door de stad te verplaatsen. In 2017 koos een reiziger op twee, oftewel 53 procent, voor een tram, bus of metro in plaats van de auto. Dat is een stijging van 11 procent ten opzicht van zes jaar geleden."





De MIVB scoorde over het algemeen een tevredenheidscijfer van 7,1, exact hetzelfde als in 2016.





Meer dan 9.000 personen namen tussen oktober en december 2017 deel aan de tevredenheidsenquête van de MIVB.





