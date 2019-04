Pendelaar afgevoerd na op hol geslagen roltrap in Brussel Zuid JCV

12 april 2019

15u47 0 Roltrap begeeft het heel plots in metro Zuidstation. ⁦@BRUZZbe⁩ ⁦@STIBMIVB⁩ pic.twitter.com/FYEF1qZbSO Filip De Rycke BRUZZ(@ filip_BRUZZ) link Brussel Een roltrap in het Brusselse Zuidstation heeft zichzelf deze namiddag ‘opgegeten’. Door een losgekomen zijpaneel werd een van de treden omhoog geduwd. Een reiziger moest over het obstakel springen en is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt Bruzz en wordt bevestigd door de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.

“Een van de zijpanelen van de roltrap is losgekomen en is in de kamplaat van de trap terecht gekomen. Daarop is een van de treden naar boven los gesprongen”, zegt An Van hamme van de MIVB. “Toen dat gebeurde stond er een persoon op de roltrap. Die is moeten wegspringen om de trede te ontwijken. De passagier is door een ziekenwagen meegenomen voor verzorging.”

Het ongeval gebeurde in metrostation Zuid, op het perron richting Clemenceau. Volgens de MIVB gaat het om een unieke gebeurtenis. “Dit is bij mijn weten nog nooit gebeurd”, zegt Van hamme. “We onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren, daarna zullen we de roltrap zo snel mogelijk repareren.”