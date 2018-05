Pedofiel riskeert tien jaar cel 19 mei 2018

02u36 0 Brussel Een 54-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek riskeert tot tien jaar cel voor het bezit en het verspreiden van kinderporno.

De man bezat zo'n 3.500 foto's en video's van kinderen tussen 2 en 18 jaar die seksueel misbruikt werden. In april 2015 werd hij in het Britse Kent opgepakt toen hij op het punt stond om een 7-jarig meisje te misbruiken. Dat kon na een undercoveroperatie van de Britse politie, waarbij een agent zich online had uitgegeven voor een moeder die pedofielen zocht om seks te hebben met haar kind. De Brusselaar was na verschillende chatsessies ingegaan op de uitnodiging en liep recht in de armen van de politie.





Weinig schuldgevoel

Dergelijke politieoperaties waarbij verdachten in de val gelokt worden, zijn in ons land wettelijk niet toegelaten. Maar de arrestatie leidde wel tot de vondst van een grote collectie kinderporno in een loods in Ternat, die toebehoorde aan de beklaagde. "Gezien de beklaagde al in 2005 strafopschorting kreeg voor gelijkaardige feiten en vandaag ook weinig schuldgevoel toont, eis ik de maximumstraf", aldus de procureur. "Hij heeft in de voorbije jaren genoeg mogelijkheden gekregen om therapie te volgen."





Eenzame man

Maar de verdediging zag dat anders. "Het gaat hier om een eenzame man die op zoek was naar zijn seksualiteit", klonk het. "Hij heeft nooit kinderen aangeraakt en wel degelijk om hulp gevraagd." (WHW)