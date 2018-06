Pedofiel komt goed weg: 10 jaar cel wordt 30 maanden 16 juni 2018

02u38 0 Brussel Dertig maanden cel, waarvan twaalf maanden met uitstel. De rechter heeft zich opvallend mild getoond voor een 54-jarige pedofiel uit Sint-Jans-Molenbeek die kinderporno stockeerde in een loods in Ternat. Het parket had nochtans tien jaar cel gevorderd.

De man werd opgepakt in Groot-Brittannië nadat de politie hem daar in de val gelokt had. Een agent had zich online voorgesteld als een moeder die op zoek was naar pedofielen om seks te hebben met haar kind. Na verschillende chatsessies hapte de vijftiger toe, en zo liep hij recht in de armen van de politie. Pittig detail: in ons land was die aanpak nooit mogelijk geweest. Uitlokking door politiediensten is in België immers niet wettelijk.





Computers vernietigen

Maar de arrestatie van de man leidde wel tot de vondst van een grote collectie kinderporno in een loods in Ternat. Toen hij in Engeland in de cel zat, had hij enkele collega's - die niet precies wisten waarvoor hij opgepakt was - gevraagd om zijn computers thuis te vernietigen. Maar die collega's roken natuurlijk onraad en stapten naar de politie. De computers leidden de speurders naar de loods, waar nog eens meerdere harde schijven en uitgeprinte foto's - in totaal meer dan 3.500 - gevonden werden.





Risico op recidive

Het parket vorderde een celstraf van tien jaar. Niet alleen omdat de vijftiger door de psychiater omschreven werd als een kernpedofiel met een groot risico op recidive, maar ook omdat de man in 2005 al eens opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten. De verdediging pleitte dan weer voor een straf met uitstel omdat de man nooit kinderen aangeraakt zou hebben, en wel degelijk hulp gezocht had voor zijn probleem. De rechtbank volgde dat laatste pleidooi en legde de vijftiger een celstraf van dertig maanden op, waarvan 12 maanden met uitstel. Eén van de voorwaarden is dat hij aangepaste therapie volgt. Hij kreeg ook het verbod om de komende tien jaar enige activiteit te doen die hem in contact zou brengen met minderjarigen.





(WHW)