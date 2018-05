Pascal Smet op niet burgerlijst sp.a 09 mei 2018

Pascal Smet komt in oktober niet op in de gemeenteraadsverkiezingen voor sp.a. De Brusselse minister wil zich volledig richten op het gewest en kan zich door het cumulverbod niet verkiesbaar stellen. Na twaalf jaar neemt hij afscheid van de lokale politiek. "Het is tijd voor lokale vernieuwing en verbreding. Meedoen aan een verkiezing om indien verkozen direct ontslag te nemen is oude politieke cultuur", zegt Smet. Sp.a komt met een open burgerlijst. In 2012 trok de partij nog met de PS naar de verkiezingen, maar besloot na het Samusocial-schandaal alleen verder te gaan. Ans Persoons trekt de lijst. (DCFS)