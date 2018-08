Pas versierd Meiserstation nu al besmeurd 08 augustus 2018

02u32 0 Brussel Het gedecoreerde Meiserstation werd begin deze maand nog maar pas ingehuldigd, maar een vandaal heeft het kunstwerk nu al beklad. Het kunstenaarscollectief vzw Propaganza moet de schade herstellen.

Met dikke zwarte strepen bekladde een graffiti-spuiter het kunstwerk dat het vernieuwde Meiserstation siert. Nochtans schakelde de NMBS de street artists van vzw Propaganza net in om het treinstation te versieren en zo vandalisme tegen te gaan. "Ach, het komt wel meer voor dat jongeren over onze fresco's schilderen", zegt Julien Piloy van vzw Propaganza. "Maar nog nooit werd ons kunstwerk zo snel vernield."





Het is al de vijfde keer dat de NMBS een beroep doet op de kunsten van de straatartiesten. Ook het station van Diesdelle gaven ze een totaal nieuwe look en ook daar leven vandalen zich al eens uit. Toch beweert Piloy dat het project werkt. "Je kan vandalisme nooit volledig uitsluiten, en zeker niet als het over illegale graffiti gaat. Maar uit ervaring weten we dat een gedecoreerd station toch veiliger is en minder aangevallen wordt door taggers." De schilders staan het eerste jaar zelf in voor het herstel van hun werk. De NMBS neemt de bekladde infoborden voor haar rekening. "Ons team zal de schade bekijken en dan weten we waar we moeten herschilderen. Daarna gaan onze schilders aan de slag en zal het station er weer als nieuw uitzien." (DCFS)