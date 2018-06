Partij voor Poëzie palmt stad in met gedichten 01 juni 2018

Brussel De mysterieuze 'Partij voor de Poëzie' heeft zich deze week met een gedichtenactie bekend gemaakt. Ze strijden voor meer dichtkunst in de stad.

Twee gedichten prijken sinds deze week aan de Bozar. Het blijkt een actie van de Partij voor de Poëzie. Zij willen de dichtkunst en de stad opnieuw bij elkaar brengen. In heel duidelijke woorden brachten ze hun enige programmapunt aan: Meer poëzie. Altijd. Overal. "Wij zijn geen politieke partij", zegt Jan Ducheyne, een van de stichtende dichters. "Ook geen partij vàn poëzie of dichters, wel vóór poëzie. We willen de stad veroveren met poëzie door die overal in de stad op muren aan te brengen."





Hun allereerste gedicht, door Jan Ducheyne geschreven, verscheen twee maanden geleden op een dichtgetimmerd wassalon naast buurthuis Tropicana. Ducheyne bracht er een ode aan de lelijkheid van Brussel. Woensdag stelde de partij zich officieel voor aan de Bozar. Twaalf dichters creëerden samen één gedicht, door telkens twee zinnen toe te voegen. Het gezamenlijke kettinggedicht kreeg de naam Signaal 1. In een grote stoet trokken ze vervolgens naar Café De Monk. De partij wil met hun acties heel Vlaanderen inpakken. "Ook artiesten uit onder meer Antwerpen hebben zich bij onze partij aangesloten." Mensen kunnen voor tien euro lid worden. Zij krijgen dan alle gedichten van het dichterscollectief in de bus. (DCFS)