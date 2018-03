Parkinsonpatiënt overvallen met kruk 13 maart 2018

02u49 0 Brussel Een 60-jarige Parkinsonpatiënt is afgelopen donderdag het slachtoffer geworden van een gewelddadige overval. De dader kon diezelfde dag nog gevat worden door de politie.

De politie verhoorde het slachtoffer in het ziekenhuis. De man vertelde hoe de dader, die zich verplaatste met een kruk, hem tot thuis had gevolgd. Daar kreeg hij enkele rake klappen van de kruk op zijt hoofd, ook toen hij al op de grond lag. Dankzij een persoonsbeschrijving kon de dader meteen gevat worden door de politie. Hij had zich diezelfde dag namelijk ook gemeld in het ziekenhuis voor een behandeling aan zijn voet. Op de kruk van de dader werden bloedsporen gevonden. De man had de camera en de identiteits- en bankkaart van het slachtoffer ook nog steeds bij zich. Tijdens zijn arrestatie bedreigde hij de agenten met de dood. Hij werd ter beschikking gesteld van het parket.





(VDBS)