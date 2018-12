Parking aan de Heizel moet auto’s uit het stadscentrum weren Jasmijn Van Raemdonck

26 december 2018

10u31 1 Brussel Een nieuwe parking aan het einde van de A12 moet auto’s uit de richting van Antwerpen ontraden om tot het centrum van de stad te rijden. De ‘Parking Esplanade’ zal 1800 parkeerplaatsen voor auto’s voorzien.

Met parkings aan de rand van de stad en vlakbij het metro- en tramnet wil het Brussels Gewest autobestuurders een alternatief aanbieden om het centrum van de stad te bereiken. Op die manier moeten de ‘Park and Ride’-parkings (P+R), zoals ook in Amsterdam al jaren gebeurt, auto’s uit het stadscentrum weren zonder de toegankelijkheid te dwarsbomen. Automobilisten kunnen hun auto gratis achterlaten op de parking en overstappen op het openbaar vervoer dat hen tot in het stadscentrum brengt.

Nieuw park

De ‘Parking Esplanade’, die in 2019 vlak bij de Heizel komt te liggen, zal plaats voorzien voor 1800 auto’s en 250 fietsen. Ook touringcars krijgen een plek in de nieuwe parking in Laken. De reizigers kunnen er overstappen op tram 3 die van het noorden naar het zuiden van de stad rijdt. De opstapplaats van tram 3 en de parking worden verbonden met de bestaande voetgangersbrug. De brug van Expo ’58 zal eerst grondig gerenoveerd worden. Met de bouw van de nieuwe parking zal ook de ruimte opnieuw worden ingericht. Het laatste stuk van de A12 wordt gereorganiseerd waardoor 5 hectaren vrijkomen voor de aanleg van een nieuw park. Ook in Anderlecht opent vanaf de lente een nieuwe P+R parking aan de CERIA-campus die plaats voorziet voor 1300 auto’s.