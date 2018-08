Parketgebouw opnieuw ontruimd door defect alarm 07 augustus 2018

Het parketgebouw in Brussel werd maandag ontruimd na een vals alarm. Letterlijk, want het alarm ging per ongeluk af. Het is al de tweede keer dat een incident als dit voorkomt. Ook op 30 juli werd het hele gebouw al geëvacueerd toen het alarmsysteem zonder aanleiding afging. De werknemers moesten verplicht naar buiten en pas in de namiddag konden ze naar hun werk terugkeren. (DCFS)