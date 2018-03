Parketgebouw geëvacueerd na brandalarm 07 maart 2018

Het Portalisgebouw aan het Poelaertplein, waar het Brusselse parket gevestigd is, werd gisterochtend ontruimd wegens brandalarm. Dat was omstreeks 9 uur in werking getreden. Rookontwikkeling was er niet, en een brandhaard al zeker niet. Meer dan waarschijnlijk ging het dus om een technisch defect in het alarmsysteem. Al werd het hele gebouw wel grondig doorzocht vooraleer het opnieuw vrijgegeven werd. (VDBS)