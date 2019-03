Parket zoekt man die jeugdvriend neerstak WHW

05 maart 2019

11u56 0 Brussel Het parket zoekt de dader van een steekpartij in Sint-Joost-ten-Node. Het slachtoffer ligt sinds 25 februari in een kunstmatige coma. Hij is nog steeds niet buiten levensgevaar.

Op 25 februari stak een jongeman zijn jeugdvriend neer. Wat de aanleiding voor de ruzie en de steekpartij was, is niet geweten. Het slachtoffer ligt nog steeds in het ziekenhuis. Hij wordt in een kunstmatige coma gehouden en heeft ook een longonsteking opgelopen.Het parket geeft geen informatie over de identiteit van de verdachte, maar laat weten dat het actief op zoek is om de verdachte op te sporen.