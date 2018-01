Parket wil bewijsmateriaal gemakkelijker kunnen vernietigen 02u29 0

Het parket van Brussel wil iets doen aan het gebrek aan opslagruimte voor bewijsmateriaal in het Justitiepaleis. "We hebben aan de politiekorpsen van het gewest gevraagd om bij een huiszoeking een document voor te leggen aan de bewoners waarin gevraagd wordt om afstand te nemen van de inbeslaggenomen objecten", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. "Als het document ondertekend wordt, kunnen bewijsstukken makkelijk vernietigd worden door het parket." Enkele maanden geleden raakte al bekend dat bewijsmateriaal aangetast wordt door een schimmelplaag in het Justitiepaleis. (VDBS)