Parket vraagt 1 jaar cel of strenge werkstraf voor “geel hesje” (25) dat stenen gooide naar politie SPS

04 januari 2019

09u54

Bron: Belga 4 Brussel Het Brusselse parket heeft een celstraf van 1 jaar of een strenge werkstraf gevorderd tegen T.V., een 25-jarige jongeman die tijdens de betoging van de “gele hesjes” op 30 november stenen had gegooid naar de politie. De man was op 30 november administratief opgepakt en daarbij was een foto van hem genomen. Hij kon later herkend worden op camerabeelden die tijdens de betoging gemaakt waren en bekende de feiten.

Een vijfhonderdtal actievoerders zette op vrijdag 30 november de boel op stelten tijdens een betoging van de “gele hesjes” in het centrum van Brussel. Daarbij werden onder meer twee politievoertuigen in brand gestoken. Tientallen betogers werden opgepakt, vijf van hen werden ook gerechtelijk aangehouden. Enkele dagen na de betoging kon de Brusselse politie twee andere relschoppers oppakken. Eén daarvan was de 25-jarige T.V. uit Pepinster.

De jongeman was naar eigen zeggen naar de betoging gekomen na alle media-aandacht die er voor de beweging van de “gele hesjes” was geweest. Ook hij vond dat het leven steeds duurder werd en wilde daartegen protesteren. Bij zijn ondervraging door de politie, op 6 december, had hij toegegeven minstens één steen te hebben gegooid, als een reactie op het optreden van de politie die het waterkanon en traangas had ingezet tegen de betogers.

Meegesleept

“Het gaat om zeer ernstige feiten”, sprak de procureur des konings. “De betoging was niet toegelaten en de politie was er om iedereen te beschermen, zowel de betogers als de andere mensen. Er was geen enkele reden om de agenten aan te vallen. Meneer V. heeft ook niet zomaar één steentje gegooid, op de beelden is duidelijk te zien hoe hij verschillende projectielen naar de agenten heeft gegooid.”

Het parket eiste een celstraf van 1 jaar maar kon zich ook vinden in een strenge werkstraf. De advocaat van T.V. gaf toe dat het optreden van zijn cliënt onaanvaardbaar was maar pleitte dat die was meegesleept door de gebeurtenissen.

“Het was zijn eerste betoging en hij was overweldigd door wat er gebeurde”, klonk het. “Hij zag betogers omver geblazen worden door het waterkanon en zag traangasgranaten door de lucht vliegen. In een reactie daarop heeft hij een steen gegooid. Dat mag niet maar de manier waarop de politie hem op 6 december uit zijn bed heeft gelicht, zijn huis heeft doorzocht en hem met loeiende sirenes naar Brussel heeft gebracht, was zwaar overdreven.”

De verdediging pleitte voor een probatieopschorting maar kon zich vinden in een werkstraf. Het vonnis valt op 18 januari.