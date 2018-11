Parket tast in het duister over gevonden stoffelijke resten Jasmijn Van Raemdonck

27 november 2018

16u22 0 Brussel Het blijft onduidelijk hoe de stoffelijke resten, Het blijft onduidelijk hoe de stoffelijke resten, die zondagnamiddag naast de sporen werden gevonden , op die plek terechtkwamen. Ook de identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

Er is nog altijd weinig informatie bekend over de stoffelijke resten die zondag door een agent van ‘Securail’ naast de sporen tussen Brussel-Noord en Schaarbeek werden opgemerkt. “Het lichaam is al in verre staat van ontbinding, waardoor het niet eens duidelijk is of het om een man of vrouw gaat”, legt Ine Van Wymersch, woordvoerder van het Brussels parket, uit. “Het is bovendien nog niet duidelijk hoelang het lichaam al op die plaats lag”, voegt ze eraan toe. Momenteel liggen alle pistes nog open. Een gewelddadig overlijden wordt niet uitgesloten.