Parket opent onderzoeken naar branden 27 juni 2018

Het parket van Brussel heeft twee onderzoeken geopend naar de brand op een werf in Schaarbeek en een brand in een woonwagenpark in Anderlecht maandagavond. "Momenteel zijn de oorzaken van de twee branden nog niet duidelijk, al denken we niet dat de branden zijn aangestoken. Maar om dat uit te sluiten is verder onderzoek nodig", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Er is ook geen enkel element dat wijst op een verband tussen de branden."





De meeste buurtbewoners die werden geëvacueerd vanwege de brand in een loods in de Aarschotstraat, konden ondertussen weer naar huis. "Voor bewoners van een aanliggend gebouw zoeken we naar een oplossing. Zij mochten van de brandweer nog niet naar huis", zegt Marc Weber, woordvoerder van burgemeester Clerfayt (DéFI). (VDBS)