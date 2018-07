Parket ontruimd door defect alarm 31 juli 2018

Het Portalisgebouw van het parket van Brussel is gisterochtend rond 8.30 uur ontruimd vanwege een technisch probleem met de alarminstallatie. Er was geen enkel gevaar voor het personeel of voor de bezoekers van het gebouw, maar uit voorzorg werd toch beslist om iedereen te evacueren. Rond 13.15 uur mocht iedereen weer naar binnen.





(VDBS)