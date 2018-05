Parket onderzoekt dood patiënt 16 mei 2018

02u56 0

Het Brussels parket heeft een onderzoek geopend naar de dood van een 61-jarge man in het Paul Brienziekenhuis op 1 mei. "Een wetsdokter en het labo van de federale politie kwamen ter plaatse", zegt Gilles Dejemeppe, van het parket. "Uit de autopsie blijkt dat er geen derde bij betrokken was, maar we beschouwen het overlijden nog steeds als verdacht. Daarom loopt er nog steeds een opsporingsonderzoek." Het slachtoffer zou in de dagen voor zijn dood ruzie hebben gemaakt met zijn kamergenoot. (VDBS)