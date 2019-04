Parket kan niet lachen met hacking Coca Cola-paneel WHW

10 april 2019

19u02 0 Brussel Een voormalig Ecolo-gemeenteraadslid riskeert een boete van 12.116 euro. De man wordt vervolgd omdat hij in 2016 op verschillende elektronische reclameschermen in de hoofdstad een anti-TTIP-boodschap verspreid had.

De boete is niet lukraak gekozen door het parket. Het is exact het dubbele van het bedrag van 6.058 euro die de beklaagde via een geldinzamelactie had opgehaald. De actie die hem voor de rechtbank bracht was dan ook op zijn minst opvallend te noemen.

In juli 2016 had de beklaagde met het collectief ‘Ecran de fumée’ op het grote scherm aan het De Brouckèreplein de Coca Cola-reclame vervangen voor een boodschap tegen het handelsverdrag TTIP. Ook op twee andere schermen in de stad werden de boodschappen verwisseld. Met de actie wilde het collectief aandacht vragen voor het omstreden handelsverdrag met de Verenigde Staten, dat ons land toen aan het ratificeren was. Uit onderzoek bleek een toenmalig Ecolo-gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde, Hugo Périlleux achter de actie te zitten. Hij werd prompt opgepakt en moest zich vandaag verantwoorden voor beschadiging van onroerende goederen, hacking en informaticafraude.

Hij en zijn advocaat zijn niet te spreken over de vervolging. “We zijn hier niet op onze plaats in de rechtbank, zegt zijn advocaat Olivier Stein. “Dit ging om een vreedzame politieke actie. Hij heeft gehandeld uit noodzaak en daarom vragen wij de vrijspraak.” Dat hij niet de enige is die er zo over dacht bleek voor het justitiepaleis in in de rechtszaal zelf. Vele tientallen medestanders hadden zich daar verzameld met spandoeken.