Parket heeft vader 10-jarige bestuurder in vizier 25 augustus 2018

Wie is de man die een kind op zijn schoot liet rijden met zijn wagen? De politie en het parket hebben een vermoeden, maar er is voorlopig nog niemand opgepakt. In een eerder opgedoken Youtube-filmpje is te zien hoe een 10-jarige jongen door de straten van Watermael-Bosvoorde rijdt. De chauffeur neemt het kind op schoot en laat het sturen terwijl hij zit te bellen. Hij draagt bovendien geen gordel. Intussen moedigt de passagier het kind aan en verkondigt hij dat "je niet vroeg genoeg kan starten met rijlessen". De politie kreeg het beeldmateriaal toegestuurd en startte een onderzoek. Er werden twee processen-verbaal opgesteld. "Het gaat om verkeersinbreuken en het in gevaar brengen van een minderjarige. Zo is er te zien dat de man zonder gordel rijdt, zijn handen niet aan het stuur heeft, niet handsfree belt en mogelijk ook snelheidsovertredingen begaat. Daarnaast is er ook sprake van het in gevaar brengen van een minderjarige door hem te laten rijden. We willen dan ook nagaan wat de leefomstandigheden van die jongen zijn", aldus Ine Van Wijmersch van het Brussels parket.





(WHW)