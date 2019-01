Parket haalt uit naar cipiers WHW

18 januari 2019

18u49 0 Brussel Op het proces van de 22 cipiers van de gevangenis van Vorst is het parket bezig met de vordering. Enkele gewelddadige incidenten werden benadrukt. Maandag weten de cipiers welke straffen hen boven het hoofd hangen.

Een incident dat zich op 3 april 2014 voor zou gedaan hebben werd door het openbaar ministerie uitgebreid belicht. “Een pure strafexpeditie”, verwoordde de procureur het voorval. Een gedetineerde, Y.S., had het aan de stok gekregen met een cipier nadat deze het water had afgesloten in het midden van de douchebeurt van S. Hierna kreeg hij verschillende harde slagen te verwerken waarna hij in een isoleercel geplaatst werd. “Vier lange uren bracht hij hierin door, nog steeds nat van de douche en met enkel een slip aan”, aldus het parket.

Onder de mat vegen

Daarna wilden de betrokkenen het voorval onder de mat vegen volgens het parket. Een van de bewakers had immers een breukje in de pink opgelopen omdat een van zijn slagen op de muur was terechtgekomen. “Een ongelukkige val”, had hij als verklaring hiervoor gegeven. Een onmenselijke en onterende behandeling, aldus het parket. “Hij werd in de cel gegooid zonder enige reden en hij werd het slachtoffer van excessief geweld. Hij voelde zich zo vernederd dat hij de agenten niet eens heeft durven aankijken!” Maandag zal het parket bekendmaken welke straffen gevorderd worden voor de 22. Ook de directrice, die wordt beschuldigd van schuldig verzuim, zal dan weten welke straf haar boven het hoofd hangt.