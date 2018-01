Parken dicht door rukwinden 02u33 0 Brussel De parken en kerkhoven in Brussel werden gisteravond gesloten en blijven ook dicht tot donderdagochtend. Aanleiding zijn de aangekondigde rukwinden.

Het KMI voorspelde rukwinden tot 110 kilometer per uur (afgelopen nacht) en 90 kilometer per uur (vandaag). Daarom beslisten zowel het stadsbestuur als Leefmilieu Brussel om de parken en kerkhoven te sluiten. Normaal geldt die maatregel tot en met donderdagochtend, maar dat is afhankelijk van hoe de weersomstandigheden evolueren.





Noodnummer

"Het gaat om een preventieve maatregel", zegt bevoegd schepen Khalid Zian (PS). "De aangekondigde rukwinden zijn krachtig en kunnen gevaarlijk zijn. Het is daarom aangeraden om niet in de parken en groene ruimten te wandelen of die met de auto te doorkruisen." Binnenlandse Zaken activeert in het kader van de aangekondigde rukwinden ook het noodnummer 1722. (DCFS)