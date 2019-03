Parken blijven ook vandaag hele dag afgesloten WHW

14 maart 2019

12u31 0 Brussel De meeste Brusselse parken blijven vandaag gesloten voor het publiek, omwille van de slechte weersomstandigheden. Het Ter Kamerenbos was tussen 6 en 10 uur open voor het verkeer, maar is nadien opnieuw afgesloten.

Het is de tweede dag op rij dat Leefmilieu Brussel waarschuwt om weg te blijven uit groene ruimtes en in het bijzonder uit de buurt van bomen te blijven. Indien mogelijk worden de parken fysiek afgesloten. Aan de ingang van parken die niet afgesloten kunnen worden voor het publiek, zullen informatieborden staan die het publiek waarschuwen voor vallende takken en bomen. Het Ter Kamerenbos is vanochtend wel opnieuw opengegaan. Na de ochtendspits sloot het bos opnieuw. Vanavond gaat het opnieuw open.