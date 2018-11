Parallelweg van Lambermontlaan wordt fietsstraat Freya De Coster

08 november 2018

18u27 0 Brussel Een overwinning voor fietsers in Schaarbeek, want een deel van de gewestweg Lambermontlaan werd ingericht als fietsstraat.

Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de Lambermontlaan zelf, maar wel om de zijweg die langs de tramlijn loopt. Fietsers krijgen daar nu voorrang op auto’s.

Heel wat bewoners vechten nu al maanden samen met het collectief 1030/00 voor meer verkeersveiligheid in de gemeente. In de voorbije maanden stierven zeker vier zwakke weggebruikers in een verkeersongeval. De invoering van fietsstraten is dan ook een grote eis van het collectief.

Toch vinden heel wat inwoners de fietsstraat niet ver genoeg gaan. De Lambermontlaan heeft geen eigen fietspad en velen hadden dat liever dan een fietsstraat gezien.