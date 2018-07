Pan-Europese jongeren naar kiezer 30 juli 2018

Al zeker in Etterbeek en Elsene komt op 14 oktober de pan-Europese jongerenpartij Volt op. De beweging werd na het Brexit-referendum opgericht door de 26-jarige Italiaan Andrea Venzon en telt al heel wat afdelingen in verschillende Europese landen. De partij heeft een uitgesproken pro-Europese en progressieve mening. Zo menen de leden dat het migratieprobleem alleen opgelost kan worden via een Europese aanpak. Naast de eigen lijsten in Etterbeek en Elsene wil Volt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ook enkele onafhankelijke kandidaten op burgerlijsten in de rest van het land krijgen. (RDK)