Paleis opent expo met werken koning Filip

Het Koninklijk Paleis opent opnieuw haar deuren voor de jaarlijkse zomerexpo. Opmerkelijk: tussen de tentoongestelde werken hangen ook twee schilderijen die Filip maakte van zijn oom Boudewijn.





De expo is nog tot 2 september toegankelijk voor het publiek. "De koning heeft zich sinds enkele jaren toegelegd op het schilderen. Hij is begonnen met aquarellen en is dan landschappen en portretten beginnen maken", zegt woordvoerster Rafike Yilmaz. "Hij heeft geen lessen gevolgd, maar heeft wel tips gekregen van verschillende mensen." Elk jaar wordt het paleis opengesteld voor het publiek tijdens de zomertentoonstellingen, die draaien rond wetenschap en cultuur. De bedoeling daarvan is om het federaal patrimonium open te stellen voor het grote publiek. Een deel van de tentoonstelling staat dit jaar in het teken van koning Boudewijn, die exact 25 jaar geleden overleed. Koning Filip en koningin Mathilde hebben een bezoek gebracht aan de zomertentoonstelling in het Koninklijk Paleis in het centrum van Brussel.





