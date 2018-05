Paarden sieren Scheutveldpark 01 juni 2018

Twee sierlijke paarden pronken sinds dinsdag op het Scheutveldpark in Anderlecht. De kunstwerken vormen het sluitstuk van de vernieuwde rustruimte in het Scheutveldpark. De twee monumentale paarden zijn vervaardigd door de Anderlechtse kunstenaar Daniel Monic. Hoewel het kunstwerk 'De Uitdaging' normaal aangekocht werd voor het Baraplein, staat het witte marmeren en zwarte bronzen beeld nu in het Scheutveldpark. Tijdens de winter bouwde de gemeente in het hoge gedeelte van het Scheutveldpark een rustruimte, met siergrassen, bankjes en stenen schaakborden. (DCFS)