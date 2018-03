Paaltjes op Gentsesteenweg, poging twee 07 maart 2018

02u54 0 Brussel De paaltjes die op de Gentsesteenweg fietsers moeten beschermen en parkeren moeten verhinderen, komen er dan toch. Al is het protest van de lokale handelaars zeker nog niet gaan liggen.

In november wilden arbeiders de paaltjes al installeren, op vraag van het gemeentebestuur. Maar woedende handelaars staken daar een stokje voor en na nog geen halve dag werden de paaltjes alweer verwijderd. Nu komt de gemeente met een nieuw plan: nog voor de zomer zal Brussel Mobiliteit paaltjes plaatsen op de Gentsesteenweg, tussen Zwarte Vijvers en de Vierwindenstraat. Het opzet blijft gelijk: fietsers afschermen van de rijbaan en het probleem van dubbelparkeerders terugdringen. De proefperiode bestrijkt een maand.





Maar de handelaars zijn ook nu nog niet gewonnen. "Drie keer per dag worden hier bestellingen voor mijn deur in- en uitgeladen", zegt Karim Omari, eigenaar van een bakkerij op de Gentsesteenweg. "Die vrachtwagen staat hier dan enkele minuten, iets wat onmogelijk wordt met die paaltjes. Als ik dit had geweten, dan had ik mijn bakkerij elders geopend - ik zit hier nog maar twee maanden."





"Dat werkt hier niet"

En ook de bewoners maken zich zorgen. Zij vrezen dat de paaltjes brandweerwagens en bussen zullen blokkeren. "Op zich is het een goede beslissing om de fietsers te beschermen", zegt bewoner Ismaël. "Maar in deze straat werkt zo'n ingreep niet. Hier staan constant vrachtwagens om te lossen. Bussen en de voertuigen van politie en brandweer moeten dan noodgedwongen op de fietsbaan rijden."





Burgemeester Françoise Schepmans laat weten dat er een extra laad- en loszone komt. Het zou ook om 'flexibele' paaltjes gaan, waardoor hulpdiensten wel nog doorgang krijgen. Na de testfase volgt een evaluatie.





