Overvallers opgepakt na spectaculaire achtervolging 23 mei 2018

02u57 0 Brussel Twee mannen die gisteravond een buurtwinkel in Laken overvielen, konden na een kilometerslange achtervolging en een immense klopjacht gearresteerd worden in Asse. Twee uur na de feiten werden ze aangetroffen in een houtopslagplaats in de tuin van een woning. Tientallen agenten namen deel aan de klopjacht.

Het duo overviel rond 18 uur buurtwinkel Neto Price langs de Pagodenlaan in Laken. De twee sloegen vervolgens met hun zwarte Mercedes CLA op de vlucht richting Brusselse buitenring, waar ze door meer dan tien politieploegen achterna gezeten werden. Tussen Grimbergen en Wemmel slalomden de verdachten tussen het drukke verkeer, om vervolgens over de pechstrook verder te gaan. In Zellik verlieten ze de snelweg, en reden een industriezone in om zo richting het landelijke Kobbegem te rijden. Daar reden ze zich vast in een weiland en sloegen ze te voet op de vlucht. Meer dan twintig ploegen van drie Brusselse en twee Brabantse lokale zones, de federale wegpolitie en de politiehelikopter organiseerden onmiddellijk een klopjacht in de buurt.





Houtstapel

Het duo kon uiteindelijk in de tuin van een woning worden aangetroffen, op honderd meter van hun gestrandde vluchtwagen. Ze hadden zich verscholen tussen een houtstapel en het dak van de opslagplaats en hadden zich verstopt onder een deken. De twee werden zonder problemen geboeid en meegenomen voor verhoor. Het was gisteravond nog niet duidelijk wat er verder met het duo gebeurde. (VDBS/TVP)