Overvallers alweer op vrije voeten NA GROOTSCHEEPSE KLOPJACHT MET TWINTIG POLITIEPLOEGEN SILKE VANDENBROECK

24 mei 2018

02u47 0 Brussel De twee overvallers die dinsdag na een wilde achtervolging gevat zijn, zijn alweer op vrije voeten. In de wandelgangen van politie en parket klinkt toch enige teleurstelling. De uitbaatster van Neto Price is alleszins opgelucht dat de overvallers bij de kraag gevat zijn.

Alle hens aan dek dinsdagavond voor politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Twee mannen overvielen rond 18 uur de buurtwinkel Neto Price in de Pagodenlaan en sloegen op de vlucht. Een spectaculaire achtervolging tot in Kobbegem volgde. De politiezone vroeg om versterking van zones Brussel-West, Brussel-Noord, AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk Wemmel) en de federale politie. Die laatste zette zelfs een helikopter in om de daders te vinden. Uiteindelijk namen meer dan twintig politieploegen twee uur lang deel aan de klopjacht. Het duo kon uiteindelijk gevat worden in de tuin van een woning. De twee mannen hadden zich verscholen in een houtopslagplaats.





Intussen zijn de daders alweer op vrije voeten. "De magistraat heeft beslist dat de daders weer naar huis mochten", zegt Ine Van Wymersch van het Brussels parket. "We hopen dat ze op zeer korte termijn gedagvaard kunnen worden. Het onderzoek is zo goed als afgerond." Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene was karig met commentaar. "Het dossier ligt nu in handen van het parket", klonk het daar. "Het is aan hen om te bepalen wat er met de daders na de arrestatie gebeurt." Een mogelijke verklaring voor hun snelle vrijlating is volgens een agent dat de daders een vaste woonplaats in België hebben.





Het is niet de eerste keer dat daders vlak na hun arrestatie worden vrijgelaten. In 2016 klaagde Alain Meerts, korpschef bij politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise), het fenomeen nog aan. Toen betrapten agenten vier inbrekers op heterdaad, die de volgende dag alweer werden vrijgelaten. "Zoiets werkt demotiverend", zegt de korpschef. "We werken hard om verdachten binnen de 24 uur voor de onderzoeksrechter te brengen en dan is een dergelijke beslissing een bittere pil om te slikken."





Inhoud kassa

"Het was mijn collega die in de winkel stond toen de overvallers binnenvielen", vertelt Sarah, de uitbaatster van Neto Price. "De twee mannen bedreigden hem met een groot mes en twee stroomstootwapens. Ze vroegen meteen om de kassa te openen. Mijn collega wilde geen risico's nemen en deed wat hem gevraagd werd. Gelukkig raakte hij niet gewond."





Over de buit wilde de uitbaatster niets kwijt, maar volgens het parket zou het gaan om een klein bedrag. "Ik ben niet van plan om extra maatregelen te nemen. Dat heeft toch geen zin. Als ze binnen willen, dan lukt het hen sowieso wel", besluit ze.