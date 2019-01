Overvaller steekt uitbater krantenwinkel in de hals WHW

05 januari 2019

18u32 0 Brussel Een gemaskerde overvaller heeft een week geleden de uitbater van een krantenwinkel drie keer gestoken met een mes.

Op zaterdag 29 december viel een gemaskerde overvaller binnen bij een krantenwinkel op de Josse Goffinlaan in Sint-Agatha-Berchem. Dat schrijft La Capitale. De uitbater let zich niet doen en verweerde zich tegen de overvaller, ook wanneer die een mes bovenhaalde. Uitbater Giuseppe werd op et hoofd, achter zijn oor en in de hals gestoken. Het mes miste op twee centimeter na zijn slagader. Toch zette hij vervolgens de achtervolging in. De overvaller slaagde er niettemin in te ontkomen. Een laboteam van de federale politie kwam ter plaatse en de politiezone West is een onderzoek gestart naar een overval met geweld. De uitbater zelf moest naar het ziekenhuis, maar ondanks zijn verwondingen, opende hij zijn winkel op maandag 31 december. Tien jaar geleden kreeg de uitbater van de krantenwinkel ook al te maken met een gewelddadige overval, toen hij in een nachtwinkel werkte. “Toen was het erger, want de overvaller richtte toen een pistool op mij. Maar dat kan iedereen overkomen”, besluit hij.