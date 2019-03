Overvaller apotheek sloeg eerder al toe in cafés WHW

19u43 0 Brussel Een 33-jarige man die verdacht wordt van verschillende overvallen is gisteren opgepakt. De man had korte tijd voordien een apotheek langs de Helmetsesteenweg overvallen. Daarnaast zou hij ook verantwoordelijk zijn voor minstens drie andere feiten.

Maandag vond rond 11u15 een overval op een apotheek aan de Helmetsesteenweg plaats. De apotheker kon een goede beschrijving geven van de dader en de politie doorzocht daarop de omgeving. Tijdens die zoektocht stootten de agenten op een man die aan de beschrijving voldeed en die bij het zien van de agenten op de loop ging. De man werd ingerekend en even verderop vonden de agenten het wapen terug dat bij de overval gebruikt was, net als enkele kleren die de overvaller gedragen had. De opgepakte man, de 33-jarige M.J., zou ook in aanmerking komen als de dader van drie andere overvallen op cafés die tussen 27 februari en 6 maart plaatsvonden langs dezelfde Helmetsesteenweg.