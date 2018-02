Overvallen antiquair overleden 17 februari 2018

02u40 0 Brussel Jean-Pierre Witmeur, de antiquair uit de Magdalenastraat die vorig jaar in mei brutaal overvallen werd in zijn juwelenwinkel, is in december overleden. De twee overvallers zijn nog steeds niet gevonden.

De handelaars in de buurt van de winkel van de zeventiger kregen het nieuws zopas te horen. "Witmeur hield zijn juwelenwinkel al dertig jaar open. Hij was een van de oudste handelaars van de buurt. Een triestige zaak", zegt Alexandre Eloy, die verderop een galerij uitbaat.





De antiquair herstelde moeilijk na de overval op 12 mei vorig jaar. Toen vielen twee gewapende overvallers de zaak binnen. Witmeur werd erg agressief onder handen genomen. De daders snoerden zijn mond met tape, bonden hem vast en deelden enkele rake klappen uit alvorens ze hem voor dood achterlieten. Het was zijn buurman die hem uiteindelijk vond, bloedend uit zijn hoofd. De antiquair verbleef lange tijd op de intensieve zorgen. "Volgens zijn ex-vrouw was hij zich op sommige momenten amper bewust van zijn omgeving", vertelt Eloy. "Hij verloor zelfs een oog aan het incident."





Uiteindelijk overleed Witmeur in december, zeven maanden na de feiten. Het is nog onduidelijk of hij stierf aan zijn verwondingen. "Het onderzoek loopt nog", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. "Ook de daders zijn nog steeds spoorloos." Witmeurs juwelenzaak staat momenteel te huur. (DCFS)